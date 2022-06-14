Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu

14.06.2022 13:39
Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu

Mersin Müftüsü olarak atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu.

Mersin Müftüsü olarak atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu.

Yığman, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu'nu ziyaret etti.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerde bulunduğuna inandığını ifade eden Yığman, tüm kurumlarla işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

Din hizmetlerinin kentte yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yığman, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Mersin'de görevini sürdüreceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Şok Sözler Sarf Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı Şok Sözler Sarf Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı
Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Mersin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:02:29. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement