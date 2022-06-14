Kırklareli'nde güzel hizmetlerde bulunduğuna inandığını ifade eden Yığman, tüm kurumlarla işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Mersin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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