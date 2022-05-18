Mersin'e atanan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan veda ziyaretleri

Kararname ile Mersin Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Adliyesini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Enes Ayaz, ile görüşerek çalışmalarda gösterdikleri işbirliği ve koordinasyonlarından dolayı teşekkür ederek, vedalaştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Al, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayaz, Tümgeneral Acartürk, Tuğgeneral Aktemur, Tuğgeneral Çekiç, Albay Bozkurt ile Emniyet Müdürü Dalman da görev yaptıkları süre içerisinde ilgi, alaka ve iletişim ile işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlardaki desteklerinden dolayı Vali Pehlivan'a teşekkürlerini iletti, yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.