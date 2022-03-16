Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı - Son Dakika
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Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

16.03.2022 16:30
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi Lilac, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan Çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

YORUMLAR
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(Drone) Rusya'dan Mersin'e gelen ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' gemisinden sevkiyat başladı (Drone) Rusya'dan Mersin'e gelen ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' gemisinden sevkiyat başladı Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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