Mersin'e gelen gemiden ayçiçek yağı sevkiyatı başladı - Son Dakika

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin'e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi Lilac, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan Çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı. Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

(İHA)