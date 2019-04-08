Mersin'e Gelmek İçin İlçe Başkanlığını Kapalı Tuttuk"
1 saat önce
CHP Mut İlçe Başkanı Duran Orhan, ilçe başkanlığının kapı kilidinin değiştirildiği ve bu nedenle bazı partililerin içeri giremediği iddiasına ilişkin, "Mersin'e gelmek için ilçe başkanlığını kapalı tuttuk. Binada görevli kimse olmayacağı için kapıyı kilitledik.
CHP Mut
İlçe Başkanı Duran Orhan, ilçe başkanlığının kapı kilidinin değiştirildiği ve bu nedenle bazı partililerin içeri giremediği iddiasına ilişkin, " Mersin
'e gelmek için ilçe başkanlığını kapalı tuttuk. Binada görevli kimse olmayacağı için kapıyı kilitledik." dedi.
Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
'in mazbata töreni için CHP İl Başkanı Adil Aktay'ın daveti üzerine il merkezine geldiğini söyledi.
"İlçe binasının kapısının kilidinin değiştirildiği yönünde basında yer alan konular doğru değil" diyen Orhan, "Mersin'e gelmek için ilçe başkanlığını kapalı tuttuk. Binada görevli kimse olmayacağı için kapıyı kilitledik." dedi.
CHP İl Başkanı Adil Aktay da "Partinin iç işi. Sorun varsa çözülür." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: AA
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