Mersin'e giriş-çıkışlara 15 gün süreyle eylem kısıtlaması getirildi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, 'Demokratik Mücadele Programı' adı altında planlanan eylem ve etkinlikler çerçevesinde Mersin'deki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışlara bu gece yarısından itibaren 15 gün süreyle kısıtlama getirildiğini bildirdi.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali



Ali İhsan Su başkanlığında olağanüstü toplandı. Korana virüs salgını (Covid-19) ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda, Mersin'de gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik bir dizi karar alındı.



Toplantıda, 'Demokratik Mücadele Programı' adı altında planlanan eylem ve etkinliklere ilişkin alınan kararlar, Valilik tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Planlanan bu eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 180 bin vatandaşımızın hastalanmasına ve 4 bin 700'den fazlasının vefat etmesine sebep olan korona virüs salgınının, planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, 16 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle ilimiz genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasına; yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine; olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışlarının



Kısıtlanmasına; park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant



kurulmasına müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir." - MERSİN