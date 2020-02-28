Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü

7 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın (22) acı haberi, Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'ndeki evine giden askeri erkan, baba Osman ve anne Kezban Akay'a acı haberi verdi. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ın da geldiği şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, taziye çadırı kuruldu. Akay ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Astsubay Mehmet Muhammed Akay'ın, Toroslar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedildi.


Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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