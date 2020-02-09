Mersin'e kar yağdı - Son Dakika
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Mersin'e kar yağdı

7 saat önce

Mersin'e kar yağdıMERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.

Mersin'e kar yağdı

MERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile ünlü Mersin'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi.

Mersin'e kar yağdı

Yenişehir, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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