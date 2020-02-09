Mersin'e kar yağdı - Son Dakika

Mersin'e kar yağdı
7 saat önce
Mersin'e kar yağdıMERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
Mersin'e kar yağdı
MERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.
Denizi ve güneşi ile ünlü Mersin'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi.
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