Mersin'e kar yağdı - Son Dakika

Mersin'e kar yağdı

MERSİN'in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli'ye kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile ünlü Mersin'de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü. Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi.