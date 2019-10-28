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Mersin'e şehit ateşi düştü

27 dakika önce

Mersin'e şehit ateşi düştüHakkari'de Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Hakkari'de Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın Mersin'deki babaevine ateş düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)-

Mersin'e şehit ateşi düştü

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:15 Kaynak: DHA
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