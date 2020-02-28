Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

Mersin'e şehit ateşi düştü
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SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.
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