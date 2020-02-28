Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Mersin'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehidin Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi.


7 kardeş olduğu öğrenilen Tüzel'in babaevine, Türk bayrakları asıldı.


Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği belirtildi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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