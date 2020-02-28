Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

7 kardeş olduğu öğrenilen Tüzel'in babaevine, Türk bayrakları asıldı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehidin Alibeyli Mahallesi 'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi.

Suriye 'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin 'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

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