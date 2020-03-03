Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Mersin'e şehit ateşi düştüAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan'ın (29), Mersin'in Mut ilçesindeki evine acı haberi ulaştı.

Mersin'e şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan'ın (29), Mersin'in Mut ilçesindeki evine acı haberi ulaştı.

Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına dün teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda gümrük memuru Mustafa Türk şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar Ağrı, Ankara, Erzurum ve Van'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan gümrük personeli Özgür Kavastan da bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ ULAŞTI

Annesi ve babası ayrı olan Kavastan'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan annesi Münevver Kavastan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Belediye ekipleri tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kavastan'ın yapılacak törenin ardından Mut ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Doğubeyazıt, Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
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