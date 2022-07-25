Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'nın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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