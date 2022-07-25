Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü

25.07.2022 18:02
Mersin'e şehit ateşi düştü

Yıldırım Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Yıldırım Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'nın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.


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Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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