Mersin'e şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

7 saat önce

İKİ GÜN ÖNCE BABASINA ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞİdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Mersin'e şehit ateşi düştü (2), System.String[]

İKİ GÜN ÖNCE BABASINA ŞEHİT OLACAĞINI SÖYLEMİŞ

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in babası çiftçi Şuayip Tüzel, aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı baba oğlu ile en son 2 gün önce, telefonla konuştuğunu anlattı. Baba Tüzel, "Oğlum, iki gün önce telefonla beni aradı. Ben şehit olacağım baba' dedi. Ben de kendisine dikkatli olmasını, kendisini iyi bakmasını söyledim" diyerek, gözyaşı döktü. Şehit Tüzel'in cenazesi, Erdemli'nin Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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