Mersin'e şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika
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Mersin'e şehit ateşi düştü (3)

15.02.2021 03:50
Mersin'e şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİPAŞA'YA GETİRİLDİErzurum'da 6 yıl önce ailesi ile akraba ziyaretinin ardından görev yerine dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan ve Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesindeki mağarada şehit edildiği ortaya çıkan polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi Gazipaşa- Alanya...

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİPAŞA'YA GETİRİLDİ

Erzurum'da 6 yıl önce ailesi ile akraba ziyaretinin ardından görev yerine dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırılan ve Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesindeki mağarada şehit edildiği ortaya çıkan polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Şehit Sedat Yabalak'ın naaşını taşıyan askeri uçak saat 02.30 sıralarında havalimanına iniş yaptı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu polis mangası omuzlayıp, uçaktan indirdi. Karşılamaya Antalya Vali Yardımcısı Gazipaşa Kaymakamı Aydın Abak, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ökkeş Yılmaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Kamil Cıngıl, Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü Ekrem Akgül ve şehit yakınları katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine götürüldü.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),


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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Alanya, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'e şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

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