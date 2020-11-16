Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı

16.11.2020 09:29

Son dakika habere göre Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin illegal yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı

Mersin, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Suriye'den yasa dışı yollarla gelen PKK/PYD üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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