Bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırma planı yaptıkları ileri sürülen 3 organizatör de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı yabancı uyrukluların kente yasa dışı yollarla geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'e yasa dışı yollarla geldikleri belirlenen 66 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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