Mersin'e yeni otobüs yerleşkesi yapılacak - Son Dakika
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Mersin'e yeni otobüs yerleşkesi yapılacak

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem yeni alınacak 100 otobüsün hem de Büyükşehir bünyesinde hizmet vermeye devam eden toplu taşıma araçlarının konuşlanacağı yeni toplu taşıma yerleşkesinde saha incelemesi yaptı.

Mersin'e yeni otobüs yerleşkesi yapılacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem yeni alınacak 100 otobüsün hem de Büyükşehir bünyesinde hizmet vermeye devam eden toplu taşıma araçlarının konuşlanacağı yeni toplu taşıma yerleşkesinde saha incelemesi yaptı.


Ocak ayında alımı yapılacak olan 100 yeni nesil ve çevre dostu otobüsler ile araç filosunu genişletecek olan Büyükşehir Belediyesi, park sorununa da çözüm üretiyor. Hem yeni alımı yapılan 100 otobüs hem de Büyükşehir bünyesinde hizmet vermeye devam eden toplu taşıma araçları yeni yapılan ve 79 dönümlük arazide kurulacak olan toplu taşıma yerleşkesinde konuşlanacak. Başkan Seçer'de sahada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Seçer'e incelemede Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, daire başkanları, müdürler ve mühendisler eşlik etti. Seçer, saha incelemesinde Toroslar Küçük Sanayi Sitesi Başkanı ve İnsu Mahalle Muhtarı Sadettin Kök'ten bilgi alıp, taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile eski otoparkta bulunan yerleşke de yeni yapılan alana taşınacak ve burada bir de yönetim odası kurulacak. Yeni alanda tüm otobüslerin yerlerinin görüleceği şekilde, şoförlerin ve yol güzergahının anlık görüntüsü alınabilecek. Bu sayede güvenlik en üst seviyede tutulmuş olacak. Teknolojik oda sayesinde şoförlerin araçları daha kontrollü kullanmaları sağlanırken, vatandaşların can güvenliği de sağlanmış olacak. Yapılacak yerleşkede ayrıca dinlenme alanları, gaz ve sıvı dolum istasyonu, yıkama, tamir, bakım ve onarım yerleri yer alacak ve araçlar artık o noktada park edilecek. Alan hakkında bilgi veren Başkan Seçer, "Burada ilk etapta 79 dönümlük bir alanda, yeni otobüs yerleşkemizi yapmak istiyoruz. Makine ikmal kısmını buraya taşımak istiyoruz. Burada daha geniş bir arazimiz var. Daha sonra da MESKİ'nin bazı birimlerini taşımak için bazı çalışmalarımız olacak ama ilk etapta özellikle filomuza katacağımız, planladığımız yeni 100 otobüs alımımız var. Bunlar yeni nesil otobüsler. Doğalgazla çalışan otobüsler. Buraya da bir doğalgaz istasyon sistemini de oluşturacağız. Otobüslerimizin burada bakım, onarımlarını yapacaklar, burada konuşlandıracağız. Bu bölge gelişen bir bölge, yeni bir bölge. Yeni otogarın olduğu kısımlar, küçük sanayinin de olduğu bölümler. Buralar bu tesisleşmeden sonra daha da hareketli bir alana bürünecek. Biz de toplu taşıma araçlarımızın, makinalarımızın, diğer iş makinelerinin bakımını ve onarımını ve park sorununu da bu alanda çözmüş olacağız" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
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