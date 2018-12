Mersin Eğitim Yuvası Muhtarlık

Mersin'de Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar (47), kendi imkanları ile kiralayıp muhtarlık tabelası astığı dükkanı eğitim yuvası haline getirdi.

Mersin'de Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar (47), kendi imkanları ile kiralayıp muhtarlık tabelası astığı dükkanı eğitim yuvası haline getirdi. 2014'ten bu yana yaklaşık 140 kadının okuma-yazma öğrendiği muhtarlıkta toplanan kitaplar okullara, kıyafetler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gençlerin donanımlı bireyler haline gelmesini amaçlayan Dindar'ın ücretsiz internet imkanı da sunduğu muhtarlık, şimdilerde tiyatro kursuna ev sahipliği yapıyor.



GELENEKSEL ANLAYIŞ GERİDE KALDI'



30 Mart 2014'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'na seçilen Mehmet Dindar, göreve gelmesinin hemen ardından farklı bir muhtarlık profili çizmek istedi. Mevcut muhtarlık binasının yetersiz kalması üzerine kendi maddi imkanları ile bir dükkan kiralayan Dindar, açılmasını sağladığı kurslar ile mahalle halkının ve gençlerin kültür-sanat etkinlikleri ile iç içe olmasını sağladı. Kurslar ile 2014'ten bu yana 140 kadının okuma-yazma öğrenirken, bin 630 kişi sertifika sahibi oldu. Vatandaşların ayrıca burada bir araya gelerek kitap okuyor ve bilimsel tartışmalar gerçekleştiriyor.



'CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK'



Yaptığı hizmetler ve vatandaşlardan aldığı tepkilerden bahseden Dindar, Bu kursta toplumun soysal sıkıntılarına merhem olmaya çalışıyoruz. Çeşitli sosyal projelere imzalar atıyoruz. Bunları yaparken insanların mutlu bir şekilde buradan faydalanmalarından onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmemiz gerektiğini düşündüğüm içir farklı bir muhtarlık çizgisi vardı aklımda. Bunu kendi başıma uygulamadım. Vatandaşlarımızın desteği ile beraber bütün projeleri hazırladık ve topluma bir şekilde tanıttık dedi.



'DUYARLI OLMAYA BAŞLADILAR'



Drama dersleri ile özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan gençlere hitap ettiklerini dile getiren Drama Eğitmeni Atilla Bayar ise şunları söyledi



Dramanın önce anlamını arkadaşlarımıza anlatmak lazım. Drama ile tiyatroyu karıştıranlar var. Drama, çocuğun kişisel eğitiminden insanların dikkat dağınıklığına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşim çok önemli. Drama eğitiminde bunları öğretiriz, daha sonra sahne çalışmalarına geçilir. Tiyatro da direkt sahne çalışmaları olduğu için şimdiye kadar gelen öğrencilerimizin yüzde 80'inde dikkat dağınıklığını giderdik. Çevrelerine karşı duyarlı olmaya başladılar.



EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'



Drama kursuna 21 aylık kızı Asya ile katılan 26 yaşındaki ev hanımı Ebru Cengiz de Sertifika sahibi olabilmek için ve tiyatroya karşı bir merakım olduğu için buradayım. Burası aile sıcaklığını verdiği için çok güzel bir ortam. Herkese tavsiye ederim. Eşim her zaman arkamda. Çünkü benim merakım ve ilgim olduğu için her zaman büyük destekçim dedi.



'SICAK BİR ORTAM'



8 yıldır tiyatro ile ilgilendiğini aktaran Burçin Kara ise sertifika alabilmek için Nusratiye Mahallesi'ndeki kursu tercih ettiğini belirterek, Arkadaşlarım aracılığı ile muhtarlıkta böyle bir hizmet verildiğini duydum. Hatta duyunca şaşırdım ve sevindim muhtarlıkta böylesine güzel bir eğitim verilmesinden dolayı. Bu yüzden de hem sertifika alabilmek için hem de bu ortamın güzelliğini görebilmek için buraya dahil oldum. Muhtarımız Mehmet Dindar'ın yaptığı güzellikler karşısında büyülendim diyebilirim. Arkadaş ortamı da çok güzel ve çok sıcak bir ortamdayız diye konuştu.

