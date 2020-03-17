MERSİN Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi - Son Dakika

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MERSİN Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
6 saat önce
Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildiMERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
Eğlence yerlerine yeni genelge tebliğ edildi
MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki eğlence yerlerini tek tek gezerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi tebliğ etti.
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faaliyetlerini yürüten söz konusu işletmeleri tek tek gezerek, bakanlığın yeni genelgesini tebliğ etti. İşletmeler ikinci bir talimata kadar kapalı olacak. Genelgeye uymayan işyerleri hakkında işlem başlatılacak.
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