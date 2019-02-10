Son Dakika Haberleri: Mersin Ejder Meyvesinde Yüksek Gelir Beklentisi

Mersin Ejder Meyvesinde Yüksek Gelir Beklentisi

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru (35) ile Ali Tol (42), 1 dönümlük serada ürettikleri ejder meyvesinin satışından 80 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru (35) ile Ali Tol (42), 1 dönümlük serada ürettikleri ejder meyvesinin satışından 80 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor.

Son dönemlerde büyük ilgi gösterilen ejder meyvesinin sağlayacağı kazanca ilişkin araştırma yapan Toru ve Tol, ilçenin Sazlıyokuş mevkiinde kurdukları 1 dönümlük serada bu meyveyi yetiştirmeye başladı. 4 fideden 15'er olmak üzere toplam 60 adet ürün almayı planlayan ikili, seranın genelindeki fidelerden ise 80 bin TL değerinde meyve hasat edebileceklerini düşünüyor.

Ejder meyvesinin anavatanının Vietnam ve Tayland gibi ülkeler olduğunu belirten Sabit Toru, Buradaki amacımız hem bölgemize yeni bir meyve kazandırmak hem de gelir açısından farklı ürünleri elde edebileceğimizi göstermektir. Fideler Mayıs ayında çiçek açtı ve Aralık ayında meyve aldık. Organik gübre kullandığımız için daha erken meyve yetiştirebiliyoruz dedi.

Meyvenin üretim ve bakım maliyetinin düşük olduğunu dile getiren Ali Tol ise Her bölüme 4 adet fide diktik. Bir fideden 15 taen olmak üzere toplamda 60, dönümde ise 8 ila 10 bin arasında meyve alabileceğiz. Bu şekilde toplam 80 bin TL gelir edebileceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:27 Kaynak: DHA

Bozyazı, Mersin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi İlk Genel Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuçlar

Son Ankette Çarpıcı Sonuçlar! İşte İttifakların Oy Oranı Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Ejder Meyvesinde Yüksek Gelir Beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]