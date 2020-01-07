Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor - Son Dakika

Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor

6 saat önce

MERSİN Ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor.

MERSİN Ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor

Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
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