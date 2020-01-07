Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor - Son Dakika

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Mersin ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor
6 saat önce
MERSİN Ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
MERSİN Ekipler iş makineleri ile karla kapanan yollarda çalışma yapıyor
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