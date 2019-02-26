Son Dakika Haberleri: Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Adaylık Tepkisi

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Adaylık Tepkisi

1 saat önce

MERSİN Emek ve Demokrasi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Adaylık Tepkisi, System.String[]
MERSİN Emek ve Demokrasi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Platform Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, seçim dönemine girilmesi nedeni ile antidemokratik karar ve uygulamaların yaşandığını ileri sürerek, "Bizler Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İlçe Seçim Kurulu'na geç verilmesini de, Demokrat Parti'den adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini de, seçim olağan akışı içerisinde bir olaydan ziyade, derin ilişkilerin seçim müdahalesi ve seçime girmeden sonuçların ayarlanma telaşı olarak görüyoruz. YSK'nin bu durumu görerek demokratik bir karar alması gerektiğine dair umudumuzu halen koruyoruz" dedi.

HDP'NİN ADAYI DA SEÇİME GİREMİYOR

Antmen, devamında antidemokratik uygulamadan HDP Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın da nasibini aldığını söyleyerek, "Aleddin Erdoğan'ın, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında almış olduğu 6 bin TL para cezası gerekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilmiştir. Oysa Mersin 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine 'TCK'nın 53'ncü maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, bu nedenle de talep hakkında karar verilmesine yer olmadığı' şeklinde kararla Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirtmiştir. Mahkemenin bu kararı gereği İl Seçim Kurulu acilen toplanarak bu antidemokratik uygulamaya son vermelidir. Aksi takdirde seçimler üzerine bir gölge daha düşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:03:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Adaylık Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]