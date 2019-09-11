Mersin Emniyet Müdürlüğü, hayırseverlerin desteğiyle 450 öğrenciyi sevindirdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, hayırsever işadamlarının katkılarıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilere okul forması, eşofman takımı ve mont dağıttı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin himayesinde, hayırsever işadamlarının katkı ve yardımlarıyla maddi durumu yetersiz ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla örnek bir davranışa imza atıldı. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan İmam Gazali, İmam Hatip Ortaokulu, Hatice Uluğ İlkokulu, Ertuğrul gazi Ortaokulu, Ahmet Mete Işıkara İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu, Hürriyet İlkokulu, Güneş İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Kıbrıs İlkokulu, Ersoy İlkokulu ve Akif Zafer Çağlayan Lisesinde öğrenim gören 450 öğrenciye, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yazlık-kışlık okul forması, eşofman takımı ve mont dağıtıldı. - MERSİN