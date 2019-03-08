Son Dakika Haberleri: Mersin Emniyet Müdürlüğü Watsapp İhbar Hattı Kuruldu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Watsapp İhbar Hattı Kuruldu

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Watsapp ihbar hattının kurulduğunu ve vatandaşların bu numaradan sesli, yazılı ve görüntülü olarak ihbarda bulunabileceğini duyurdu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Watsapp İhbar Hattı Kuruldu, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Watsapp ihbar hattının kurulduğunu ve vatandaşların bu numaradan sesli, yazılı ve görüntülü olarak ihbarda bulunabileceğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlığına devlet kurumlarının da uyum sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı. Toplumda kendine önemli bir yer edinmiş olan sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının toplum içerisinde etkisini her alanda fark ettirdiği belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeye kayıtsız kalmamak, çağın gereklerini yakalamak suç ve suçlularla mücadelede daha etkin ve verimli olmak amacıyla akıllı telefonlarda sık kullanılan ve görüntü alışverişi yapabilen anlık mesajlaşma uygulamalarının vatandaşın bilgi iletimi ve ihbarları için kullanmasının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Emniyet Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın suç ve suçlularla mücadele kapsamında gördükleri veya şahit oldukları olayları anında aktarabilecekleri, yazabilecekleri, fotoğraflandırabilecekleri ve sesli olarak da ihbarda bulunabilecekleri 0552 155 33 33 numaralı Whatsapp ihbar hattı faaliyete geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Mersin, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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