Son Dakika Haberleri: Mersin Emniyet Müdürlüğünden Yol Uyarısı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden Yol Uyarısı

2 saat önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersin'de yapılan "Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları"nın yarın yapılacak son gün yarışları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesini istedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden Yol Uyarısı, System.String[]
Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersin'de yapılan "Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları"nın yarın yapılacak son gün yarışları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesini istedi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan "Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları" yarın yapılacak son etaplar ile sona erecek.

Yarışlar nedeniyle Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arasındaki yol 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bu nedenle trafiğe kapatılan güzergaha araç park edilmemesi konusunda uyarıda bulunulurken, vatandaşların olası trafik yoğunluğuna maruz kalmamaları için alternatif olarak GMK Bulvarı, Okan Merzeci Bulvarı, 3.Çevreyolu İstemihan Talay Bulvarı ve otoyolu kullanmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Mersin, Güncel
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