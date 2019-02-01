Mersin Emniyet Müdürlüğünden Yol Uyarısı
2 saat önce
Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersin'de yapılan "Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları"nın yarın yapılacak son gün yarışları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesini istedi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü
, Mersin'de yapılan "Türkiye
Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları"nın yarın yapılacak son gün yarışları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesini istedi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan "Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları" yarın yapılacak son etaplar ile sona erecek.
Yarışlar nedeniyle Yenişehir
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arasındaki yol 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Bu nedenle trafiğe kapatılan güzergaha araç park edilmemesi konusunda uyarıda bulunulurken, vatandaşların olası trafik yoğunluğuna maruz kalmamaları için alternatif olarak GMK Bulvarı, Okan Merzeci Bulvarı, 3.Çevreyolu İstemihan Talay
Bulvarı ve otoyolu kullanmaları istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:46 Kaynak: AA
ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu