Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kare seçti.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kare seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahne, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu belirten Şahne, "İnşallah seçtiğim fotoğraflar dereceye girer. Kendi zevkimizi de görmüş oluruz." dedi.

Şahne, AA çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Behçet Alkan, Halil Fidan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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