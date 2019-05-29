Mersin Emniyeti'nden Ramazan Bayramı tedbirleri

Mersin
İl Emniyet Müdürlüğünce, 9 günlük Ramazan Bayramı
tatili kapsamında kentteki çeşitli bölgelerde trafik denetimi yapılacak.
Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun yaşanmaması, trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla 9 gün denetim yapılacak.
Şehirler arası otobüslerin de kontrollerden geçeceği uygulamada görev alacak ekipler, trafik akışını sağlayacak.
Geçmiş yıllarda can ve mal kayıpları meydana getiren kazalarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, 05.00 - 07.00 saatleri arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçları durduracak olan ekipler, araç sürücülerini otobüsten indirerek mola vermesini isteyecek.
İHA Büro Amirliği ekiplerinin de havadan trafik denetimi yapacağı uygulamada, kent merkezinde çeşitli arama ve kontroller yapılacak.