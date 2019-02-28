Son Dakika Haberleri: Mersin Emniyetinden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

Mersin Emniyetinden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı

46 dakika önce

Mersin'de, Kalkınma Bakanlığınca hayata geçirilen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda oluşturulan Trafik Eğitim Parkı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılımıyla hizmete açıldı.

Mersin Emniyetinden Çocuklar İçin Trafik Eğitim Parkı, System.String[]
Mersin'de, Kalkınma Bakanlığınca hayata geçirilen Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda oluşturulan Trafik Eğitim Parkı, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılımıyla hizmete açıldı.

Parkın açılışı dolayısıyla, merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, okulun halk dansları topluluğunun gösterileriyle başladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarfik Eğitim Parkı'nın, Toplum Destekli Polislik Şubesince hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Mersin Valiliği himayesinde yürütülen 'Gelecek Benim Projesi' kapsamında oluşturulduğunu söyledi. Akpınar, "Projemizin amacı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak, bu vesile ile öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, çocuklarımıza trafik kurallarına uyma bilincini arttırmaktır" dedi.

Proje çerçevesinde aynı zamanda iki adet Akdeniz ilçesinde, bir adet de Toroslar ilçesinde olmak üzere toplam 3 adet basketbol ve voleybol sahalarının faaliyete geçirildiğini belirten Akpınar, "Projede, dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören bin 120 öğrenciye Tarsus gezisi, 120 öğrenciye yönelik Çanakkale ve İstanbul gezisi, bin öğrencimize sinema etkinliği yapılmıştır. Ayrıca projemizde 4 merkez ilçemizde 7 ortaokula 7 kütüphane yapılarak, çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Faaliyete geçirmiş olduğumuz trafik parkının ve basketbol sahalarının geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca, trafik konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından ödülleri verildi.

Açılışı yapılan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, akülü araçlarla trafik kurallarını tatbik ederek öğrendi.

Buradaki törenin ardından proje kapsamında Ertuğrul Gazi Ortaokulu'da oluşturulan kütüphanenin de açılışı yapıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

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