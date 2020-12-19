Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı - Son Dakika

Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
19.12.2020 17:41
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.
Mersin Emniyetinden klipli 'evde kal' mesajı
MERSİN - Mersin Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla klip hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da yayınlanan ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği görevlilerince hazırlanan klipte, kısıtlamanın olduğu günlerde kent merkezinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntülere yer verildi. Drone görüntülerinin de yer aldığı klipte, "Sizler için görevdeyiz. Mersin'in yollarında, ara sokaklarında, tüm ekiplerimizle, sağlığınız ve güvenliğiniz için görevimizin başındayız. Evde kal Mersin" mesajı yer aldı.
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