Mersin Emniyetinden korona virüsüne karşı 'birlik' çağrısı - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 'hep birlikte Mersin' sloganıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Mersinlilere hem teşekkür etti hemde korona virüs salgınına karşı birliktelik çağrısı yaptı.

Mersinliler, tüm dünyayı etkisi altına alına korona virüs salgınına karşı ilk dönemde 'evde kal' çağrılarına uyarak, başarılı bir sınav vermişti. O dönemde büyükşehirler içinde en az vakaya sahip olan ilde, rakamlar tek hanelere kadar düşmüştü. Salgının ikinci dalgasıyla birlikte vaka sayıları artan iller arasında yer alan Mersin'de, emniyet birliktelik çağrısı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'hep birlikte Mersin' sloganıyla paylaşılan videoda, "Teşekkürler Mersin. Covid-19 ile mücadelemizin ilk günlerinde birlikte aldığımız tedbirlerle süreci başarılı bir şekilde atlatmıştık. Bugünde yaygınlaşan pandemi sürecinde hep birlikte alacağımız tedbirlerle bu süreci de tekrardan başarıyla atlatacağız. Tekrar başaracağız Mersin. Maske, mesafe, temizlik" ifadeleri kullanıldı. - MERSİN