Son Dakika Haberleri: Mersin, En Fazla Boşanma Yaşanan 5'inci İl

Mersin, En Fazla Boşanma Yaşanan 5'inci İl

10 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin, en çok boşanma yaşanan iller arasında ilk sıralarda yer aldı.

Mersin, En Fazla Boşanma Yaşanan 5'inci İl, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin, en çok boşanma yaşanan iller arasında ilk sıralarda yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mersin 2018 yılında evlenme hızında Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer alırken, en çok boşanma yaşanan iller arasında 5'inci oldu.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2018 sonuçları değerlendirildi. 2018 verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl evlenmeler azalırken, boşanmalar arttı. TÜİK açıklamasına göre, 2017'de 569 bin 459 çift evlenirken, 2018'de evlenme oranı yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202 çiftin evlendiği kayıtlara geçti. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017'de 128 bin 411 olurken, 2018'de boşanmalar yüzde 10,9 arttı ve 142 bin 448 çift boşandı. Geçen yıl kaba boşanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.

Mersin'de evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

TÜİK verilerinde, Mersin'de de geçen yıl evlenme oranı düşerken boşanma oranının birçok ilden çok daha fazla artması dikkat çekti. Buna göre, Mersin'de 2018 yılında 13 bin 97 çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı 4 bin 165 olarak gerçekleşti. Mersin, bu verilerle kaba evlenme hızında bin 7,26 oranıyla Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı.

Kaba boşanma hızının Türkiye'de binde 1,75 olarak gerçekleştiği 2018 yılında, Mersin'deki kaba boşanma hızı ise binde 2,31 oldu. Mersin, bu oranla Türkiye genelinde en çok boşanma olan 5'inci il oldu.

Açıklamada, boşanmaların 2018'de yüzde 37,6'sının evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,4'ünün ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiği bildirildi. Mersin'de boşanmaların yüzde 25,4'ünün 16 yıl ve daha uzun süreli evliliklerde gerçekleştiği belirtildi.

Suriyeli gelinler ve Alman damatlar ilk sırada

Öte yandan, Türkiye genelinde yabancı gelinler arasında ilk sırayı Suriyeli gelinler alırken, yabancı damatlarda ise Alman damatlar ilk sırada yer aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı

Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video Enflasyon Rakamları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 11:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin, En Fazla Boşanma Yaşanan 5'inci İl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]