MERSİN 'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor - Son Dakika

MERSİN 'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor

'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyorMERSİN'de Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesinde engelliler hem istihdam ediliyor, hem de sosyal hayata karışıyor.

'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor

MERSİN'de Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesinde engelliler hem istihdam ediliyor, hem de sosyal hayata karışıyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde açılan Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında kurulan atölyede üretilen tekstil ürünleriyle engelliler, ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Mersin'in engelli kooperatifi tarafından hayata geçirilen atölyede 7 makine ile üretim başladı. Proje ile birlikte hedef 1 yıl içerisinde 130 engelli vatandaşı istihdam etmek.

Atölye hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Soner Demir, çalışanların tamamının engelli olduğunu söyledi. Meslek edindirme kursları ile birlikte eğitimlerini tamamlayan engellilerin kooperatifte istihdam edileceğini belirten Demir, ayrıca limon, zeytin, portakal çiçekli kolonyalar da üreteceklerini dile getirdi. Türkiye'nin ilk engelsiz e-ticaret sitesini de kurduklarını kaydeden Demir, "Arkadaşlarımızın üretmiş olduğu tekstil ürünleri, zeytinyağı ve yöresel gıda ürünlerimizi e-ticaret üzerinden satışa sunuyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdamı için başka kooperatiflerle de işbirliğimiz sürüyor" dedi.

İLK SİPAPİŞ AKDENİZ BELEDİYESİ'NE

Kooperatif olarak ilk siparişi Akdeniz Belediyesi'nden aldıklarını ifade eden Demir, "Akdeniz Belediyesi için 5 bin adet bez pazar-market çantası dikiyoruz. Poşet torba kullanımdan kalktığı için artık çevre dostu bez torbalara dönüyoruz" ifadesini kullandı.

'BELEDİYE OLARAK ÜRÜNLERİ VATANDAŞA ULAŞTIRACAĞIZ'

Atölyeyi ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise projeye araç, gereç ve teçhizat yönünden destek verdiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin hayatta karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak adına Akdeniz Belediyesi olarak yanlarında olduk. Burada üretilen ürünlerden, pazar çantalarından siparişler verdik ve farklı kurum ve firmalara da arkadaşlarımızı yönlendirdik. Emekleri sonucu ortaya güzel ürünler çıktı. Belediye olarak burada üretilip satışa sunulan ürünleri alarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Böylelikle engelli vatandaşlarımıza da istihdam sağlamış oluyoruzö diye konuştu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK

Konuşmaların ardından, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölye'sinin açılışı, kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Sonrasında da Başkan Gültak, atölyedeki makinelerin başına geçerek, bir süre ürünlerin üretim sürecini izledi. Öte yandan, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi'nde üretilen zeytin ve zeytinyağı, süt ürünleri, tatlı ve şekerlemeler ile daha birçok gıda ürününü, tekstil ve kozmetik ürünlerinin kooperatifin internet sitesi üzerinden sipariş verebilebileceği kaydedildi.

MERSİN 'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor

İstihdam, Akdeniz, Mersin, Atölye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor - Son Dakika

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