MERSİN Enginardan sonra salep hasadı - Son Dakika

Enginardan sonra salep hasadı

MERSİN'de Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, enginardan sonra salep hasadı gerçekleştirdi.

Şenlik havasında gerçekleşen hasat etkinliğinde türküler söyleyerek salepleri topraktan çıkaran kadınlar, heyecanı ve sevinci bir arada yaşadı. Toplanan salepler, kamyonetlere yüklenerek Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında temizlenerek saplarından ayrıldı. Toplanarak serin bir ortama kaldırılan salepler ilk üretim kalitesinin yüksek olması nedeniyle önümüzdeki dönemlerin ekimi için tohum olarak bekletilecek. Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Geçtiğimiz günlerde yine Üretici Kadın Kooperatifimizle birlikte enginar hasadı gerçekleştirdik. Çok ilgi gördü ve Mersin'e çok uzak şehirlerden talepler geldi. Bugün de salep hasadını yaptık. Teknik arkadaşlarımız üretilen yumruların son derece kaliteli olduğunu ifade etti. Kısa bir sürede yetişmesi ve normal bahçe içeresinde ara tarım olarak üretilebilmesi son derece önemli. Ekstra bir gelir sağlayacak' dedi.

İki değişik ürün ekerek yola çıktıklarını ifade eden Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de, 'Kuruluşu aşamasında getirisi yüksek olan iki farklı ürün üretmeyi planladık. Birisi enginar diğeri salep. Özellikle salep bizim için hayaldi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk ama yarattığı katma değerin farkındaydık. Bunu bilerek ağırlık verdik. Olacak mı, bizim bölgemiz uygun mu' Gibi soruların arasında fidelerimizi toprakla buluşturduk ve tam 6 ay sonra bu heyecan mutlulukla birleşti. Ürünümüz ortaya çıktı. Amacımız tarımsal üretimin dışında kalan kadınlara diğer ürünleri alternatif olarak sunmak. Başkanımızın söylediği gibi hem boş alanları değerlendirmek hem de alım garantisiyle geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak istedik? diye konuştu.