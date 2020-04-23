MERSİN Erdemli'de 23 Nisan kutlandı - Son Dakika

Erdemli'de 23 Nisan kutlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk Bayrağı ve balonlarla süslü belediye araçlarının kortejiyle kutlandı. Araçlar sokak sokak dolaşarak çocuk şarkıları ve marşlar eşliğinde gökyüzüne balon bıraktı.

Erdemli'de Sahil bandında Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama programına Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile kent protokolü katıldı.

Törenin ardından kutlamalar, Erdemli Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği araç kortejiyle sürdü. Bayrak ve balonlarla süslenen belediye araçları, çocuk şarkıları ve marşlar eşliğinde sokak sokak dolaşarak gökyüzüne balon bıraktı. Cumhuriyet Meydanı'nda gökyüzüne balon bırakan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, koronavirüs önlemlerine uyarak 23 Nisan'a özel etkinlikler düzenleneceğini belirterek, 'Çocuklarımız sokağa çıkmasa dahi onlara hoşça vakit geçirmek adına balonlarımızı gökyüzüyle buluşturacağız. Çocuklarımızın bayramını en iyi şekilde kutlamanın gayretinde olacağız' dedi.