MERSİN Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü - Son Dakika

MERSİN Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü

7 saat önce

Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördüMERSİN'in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören erik, elma, kiraz, ceviz ağaçları ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören erik, elma, kiraz, ceviz ağaçları ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde, 1 Mayıs'ta, yaklaşık 2 saat süren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi. Yağış nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Bölgelerde oluşan kartpostallık manzara nedeniyle vatandaşlar fotoğraf çekerken, erik, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının yaprakları döküldü. Bazı sebze ve meyve seraları da zarar gördü.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin Esenpınar Mahallesi'ne giderek, doludan zarar gören çiftçileri ziyaret edip, muhtar Musa Çetin'den bilgi alarak incelemelerde bulundu. Şiddetli dolu yağışının ardından bahçelerde ve tarlalarda incelemede bulunan Milletvekili Şimşek, İlçe ve Orman Tarım Müdürlüğü'nün zarar tespiti yaptıktan sonra çiftçilere destek vermesi gerektiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de 500 rakımı bulunan bölgede Türkiye'nin ilk turfanda elmasının yetiştirildiğini belirterek Dolu afeti ile birlikte bu ürünler zarar gördü. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır. Devletimizden çiftçilerimize yardım edilmesini bekliyoruz dedi.

ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ HEBA OLDU

Esenpınar Mahallesi Muhtarı Çetin ise şiddetli dolu afeti nedeniyle bin dönüm ekili ve dikili alanın zarar gördüğüne vurgu yaparak, Çiftçilerimizin diktiği fasulye, biber gibi ürünlerin yanında Türkiye'nin ilk turfanda elmasının üretildiği mahallemizde elma ağaçları da büyük zarar gördü. Mahallemizde ekili alanın yaklaşık yüzde 80'i zarar gördü. Bu çiftçilerimizin emeği heba oldu. İnşallah derdimize çare bulunur diye konuştu.

MERSİN Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü

Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:13 Kaynak: DHA


Son Dakika

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 20:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Erdemli'de bin dönüm tarım arazisi doludan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]