MERSİN Erdemli'de çocuklar parka akın etti - Son Dakika

Erdemli'de çocuklar parka akın etti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlaması ile birlikte parklara akın etti. Uzun süredir evde kalan çocuklar, havanın güzel olmasını da fırsat bilerek doyasıya oynayıp eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme hayat takvimi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü sokak izninin ardından bugün de 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıktı. Güneşli ve güzel havanın da etkisi ile ebeveynlerin gözetiminde sokağa çıkan çocuklar, parka gidip oynayanların yanı sıra bisiklete binip, top oynayarak doyasıya eğlendi.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Yaklaşık 40 gündür evde kaldığını söyleyen Kuzey Kartal (10), "Uzun bir süredir dışarıya çıkamıyorduk. Bizim için çok güzel oldu. Evde çok sıkılmıştık ama artık şimdi dışarı çıkmanın sevincini yaşıyoruz. İnşallah kısa süre sonra her zaman dışarı çıkabiliriz? dedi.

'ÇOCUKLAR KADAR SEVİNÇLİYİZ'

Çocuklarını ellerinden tutup parka getiren aileler ise,?Çocuklarımızla birlikte dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evde çok sıkılmışlardı ve onlarla birlikte bizlerde uzun sürenin ardından dışarı çıktık. Oynadılar, eğlendiler ve güzel bir havanında etkisi ile hoş vakit geçirdiler. İnşallah kısa süre sonra her zaman çıkarız? ifadelerini kullandı.