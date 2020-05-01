MERSİN Erdemli'de dolu seralara zarar verdi - Son Dakika

Erdemli'de dolu seralara zarar verdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir saat süren şiddetli dolu yağışı naylon seralara zarar verdi.

İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesi'nde 1 saat süren dolu yağışı fasulye ve biber ekili naylon seralarda maddi hasara neden oldu. Aynı mahallede elma, şeftali, erik, badem gibi bahçelerini ise sel vurdu. Dolu yağışıyla birlikte meyve bahçeleri zarar gören çiftçi Ramazan Aydoğdu (38), "Yaklaşık bir saat süren dolu yağışıyla ağaçlarımızdaki bütün meyveler döküldü. Burada diğer çiftçi arkadaşlarımızla yeni diktiğimiz fidelerin hepsi öldü. Zararımız çok büyük. Bir yıllık emeğimiz heba oldu" dedi.