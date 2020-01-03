Mersin erdemli'de kar yağışı elektrik direklerini devirdi - Son Dakika

Erdemli'de kar yağışı elektrik direklerini devirdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 27 mahallede 290 adet elektrik direği devrildi. 20 mahalle yapılan çalışmalarla tekrar elektriğe kavuşurken, 7 mahallede onarım çalışması sürüyor.

Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yaklaşık 1 haftadır etkisini gösteren yağmurla karışık yoğun kar yağışının buza dönüşmesi, aşırı yük nedeniyle 290 elektrik direğinin devrilmesine neden oldu. 27 mahallenin elektrikleri kesilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 20 mahalle yeniden enerjiye kavuştu.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, kesinti süresince arızaların en kısa sürede giderilmesi adına ekip görevlendirildiği belirtilirken, "Süreçte öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması adına, risk unsuru iletken kopmalarına müdahale edilerek, 950 adet iletken kopuğundan 600 adedinin onarımı yapılmıştır. Enerjisiz olan 27 mahallenin 20'si enerjilendirilmiş olup, içerisinde nüfus bulunmayan diğer 7 mahalle en kısa sürede enerjilendirilecektir. Devrilen 290 adet direkten 180'i onarılmıştır. Alternatif besleme kanalları devreye sokularak, hasarın olmadığı veya giderildiği bölgelerde enerji verilmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon azami ölçüde sağlanmıştır. Enerjisiz kalan bölgelerde ise ekiplerimiz arızalara müdahale etmekte olup, arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

GÖLET DONDU

Yoğun kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yollar iş makineleri ile açılmaya çalışılırken, Tozlu Mahallesi'nde bulunan Sulama Göleti de soğuk hava şartları nedeniyle dondu.