Mersin Erdemli'de mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin 1500 rakımdaki Toroslar Mahallesi'nde sabah saatlerinde mevsim ilk karı yağdı.
Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı mahallenin yollarında temizlik çalışması yaptı.
Mahalle sakinlerinden Ömer Kılıç, yağışın ardından "beyaz örtü" kaplanan ormanlık alanlarda gezinti yaptıklarını belirterek, yağışın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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