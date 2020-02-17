Mersin erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
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Mersin erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

6 saat önce

Erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralıMERSİN'in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi.

Erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12'si öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kocahasanlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Kaçar (59) yönetimindeki 33 S 6045 plakalı servisi minibüsü, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen Arif Kandermir yönetimindeki ticari aracın çarpması sonucunda, yan yatarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri Erdemli Devlet Hastanesi ve Özel Yenişehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında, Öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci ile ticari araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, 'Kaza sonrasında yaralanan 12 öğrencimizden 6'sı Erdemli Devlet Hastanesi'nde 6'sı ise Özel Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerimizde hayati tehlike bulunmuyor' dedi.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Mersin erdemli'de öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:57 Kaynak: DHA
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