Mersin erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor - Son Dakika
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Mersin erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor

6 saat önce

Erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi'nin taşması sonucu bir kısmı göçen Gücüş ve Sarılar mahalleleri arasındaki yolun onarma çalışması sürüyor.

Erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi'nin taşması sonucu bir kısmı göçen Gücüş ve Sarılar mahalleleri arasındaki yolun onarma çalışması sürüyor.

Erdemli'de Alata deresinin taşması sonucunda hasarlı olan yolların onarılması için Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suların çekilmesinden itibaren yolların açılması için çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen İş makineleri vasıtasıyla heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda oluşan göçüklerin ise yine iş makineleri marifetiyle onarılmasına devam ediliyor. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli'ye bağlı birçok mahalle ve yayla yollarında hasar oluştuğu bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yol bakım, onarım ve kar temizleme çalışmaları adı altında Gücüş-Sarılar yolu ile birlikte çalışmaların Çamlı-Kösbucağı yolu, Sıraç- İçmeler yolu ve Nohutharmanı-Doğusandal yayla yolunda da sürdürüldüğü öğrenildi. Yolların onarım çalışmasının 3 gün daha süreceği ve kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Mersin erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor

Sarılar, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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