Mersin'de sahte morg görevlisi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte morg görevlisi yakalandı

26.08.2022 19:27
Mersin'de sahte morg görevlisi yakalandı

MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi'nde kendisini morg görevlisi olarak tantıp, çeşitli birimlerde çalıştığı görülen A.C.D. (22), şüphe üzerine yapılan araştırmada personel olmadığı anlaşılınca polis ekiplerince yakalandı.

MERSİN Erdemli Devlet Hastanesi'nde kendisini morg görevlisi olarak tantıp, çeşitli birimlerde çalıştığı görülen A.C.D. (22), şüphe üzerine yapılan araştırmada personel olmadığı anlaşılınca polis ekiplerince yakalandı.

?Erdemli Devlet Hastanesi'nde giden A.C.D., kendisini morg görevlisi olarak tanıtıp, çalışmaya başladı. Bir süre sonra hastanenin farklı birimlerinde de çalıştığı görülen A.C.D.'nin hareketleri şüpheli bulundu. İncelemede, A.C.D.'nin hastane ile ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Hastane güvenlik görevlilerince yakalanan A.C.D., ihbarla gelen polise teslim edildi. Polis merkezine götürülen A.C.D.'nin herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.D., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sahte morg görevlisi yakalandı - Son Dakika

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