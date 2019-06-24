Son Dakika Haberleri: MERSİN Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engelledi
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MERSİN Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engelledi

1 saat önce

Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engellediMersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engelledi
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.
TEM Otoyolu'nda Pozantı yönüne doğru seyir halindeki Ömer P. yönetimindeki rulo sac yüklü 34 ZPB 13 plakalı TIR'ın dorse altındaki lastiği, Yenice Kavşağı yakınlarında aniden alev aldı. Aracını hemen güvenlik şeridine çeken sürücü Ömer P., itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, yangını büyümeden söndürdü. Fren balatalarının aşırı ısınması nedeni ile çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmazken, TIR dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
MERSİN Erken müdahale, yanan TIR'ın kül olmasını engelledi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
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