Son Dakika Haberleri: Mersin Eşini Öldürüp, 'Gidin Evden Alın' Diyen Zanlı, İlk Eşini de Öldürmüş

Mersin Eşini Öldürüp, 'Gidin Evden Alın' Diyen Zanlı, İlk Eşini de Öldürmüş

1 saat önce

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, Karımı öldürdüm, gidin evden alın diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı.

Mersin Eşini Öldürüp, 'Gidin Evden Alın' Diyen Zanlı, İlk Eşini de Öldürmüş, System.String[]
Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, Karımı öldürdüm, gidin evden alın diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, Karımı öldürdüm, gidin evden alın dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

MERSİN'DE YAKALANDI

Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:06 Kaynak: DHA

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