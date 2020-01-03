Mersin eşinin öldürdüğü ebru, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin eşinin öldürdüğü ebru, toprağa verildi - Son Dakika

Mersin eşinin öldürdüğü ebru, toprağa verildi

6 saat önce

Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildiIğdır'da boşanma aşamasındaki eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi

Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik yaşadığı Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'ı 3 ay önce terk etti. Genç kadın, aynı kentte kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Bir ay önce de boşanma davası açtı. Ancak Umut Aras, eşinin yaşadığı evi buldu.

Dün eve giden Umut Aras ile Ebru Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında koca, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras'a ateş etti. Genç kadın, kanlar içinde kalırken, Umut Aras aynı tabancayı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan komşular, polisi aradı. Eve gelen ekipler, Ebru Aras'ı banyoda cansız halde, Umut Aras'ı odada ağır yaralı olarak buldu.Umut Aras Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyat edildi. Ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 1,5 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı.

Ebru Aras'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'e getirildi. Genç kadın için Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Acılı baba Cengiz Öcüm'ün gözyaşlarına boğulduğu namazın ardından Aras, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin eşinin öldürdüğü ebru, toprağa verildi

Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşşar Esed'den İran'a Kasım Süleymani taziyesi
Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
22:37 Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
22:32 Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika
22:30 Burdur'da, Afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
22:30 Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika
22:29 Kuzey Makedonya'da geçici hükümet kuruldu - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin eşinin öldürdüğü ebru, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]