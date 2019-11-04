Son Dakika Haberleri: Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti
Son Dakika Güncel Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti

Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti

6 saat önce

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile Mersin Fizik Tedavi Merkezi arasında, birliğe bağlı meslek odalarına üye esnaf ve sanatkarlar ile birlik ve oda çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları eş, anne, baba ve çocuklarına uygun koşularda fizik tedavi sunulmasına dair iş...

Mersin esnafına fizik tedavide özel sağlık hizmeti, System.String[]

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile Mersin Fizik Tedavi Merkezi arasında, birliğe bağlı meslek odalarına üye esnaf ve sanatkarlar ile birlik ve oda çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları eş, anne, baba ve çocuklarına uygun koşularda fizik tedavi sunulmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.


Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ile Merkez Müdürü Fatih Gün tarafından imza altına alınan protokol ile ESOB ve ona bağlı mesleki odaların yöneticileri, çalışanları ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü ile ilgili mesleki odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar, esnaf ve sanatkarların bakmakla yükümlü oldukları eş, anne, baba ve çocuklarına uygulanacak indirimler belirlendi.


Buna göre SGK, müstahaklıkları olması durumunda, muayene ücretlerinden alınan ücretlerde SGK tarafından zorunlu kılınan katılım payı (15 TL) alınacak, muayene fark ücretinden yüzde 50 indirim uygulanacak. Yine protokol gereği fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisinden alınan fark ücretleri ile radyoloji işlemlerinden alınan fark ücretlerinden yüzde 50 indirim sağlanacak. SGK, müstahaklıkları olmaması durumunda ise Tabipler Odası (SUT) fiyat tarifesi üzerinden uygulama yapılacak. Bütün işlemler için ücret peşin ya da kredi kartı olarak ödenecek. Ayrıca kişilere uygulanacak olan SGK kapsamında olmayan tedavi ve özel işlemlerinden yüzde 20 indirim sağlanacak.


Öte yandan GMK Bulvarı Mersin Edip Buran Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu karşısında hastaları kabul eden merkez ile yapılan iş birliği protokolünden yararlanarak tedavi görmek isteyen esnaf sanatkarlar beraberlerinde ilgili meslek odası yada esnaf sicil müdürlüğünden üyeliğinin devam ettiğine dair belge getirecek. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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