Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı - Son Dakika

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı

06.01.2021 17:15
Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı, System.String[]

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları Toros Üni TV'de anlattı.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları Toros Üni TV'de anlattı. Dinçer, esnaf ve sanatkarın pandemide çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu" dedi.

Toros Üniversitesinin televizyon kanalı Toros Üni TV'de yayınlanan "Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem" programının bu haftaki canlı yayın konuğu Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer oldu. Dinçer, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz'ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı.

"Esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu"

ESOB Başkanı Dinçer, programda esnafın pandemi sürecinde içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Pandemi döneminin birçok zorluğunu esnafın yaşadığını söyleyen Dinçer, "Pandemi dönemindeki ilk kısıtlamalar esnafı etkiledi. 15 bin 800 esnaf o gün kapısına kilit vurdu. Sürecin sonrasında 30 bin esnaf 3-4 ay boyunca iş yerini açamadı, mağdur oldu. Yanında çalışan personelin aileleri de mağdur oldu. Bu zamana kadar çevresine yardım eden esnafımız gıda kolisine muhtaç oldu. Bizler teşkilat olarak esnafımıza yardım ettik. Büyükşehir Belediyesi bu anlamda 17 bin civarında gıda kolisi verdi. İş yeri kapalı olan esnafa ulaştırdık. Bu geçici bir çözümdü. Gıda sektörü hariç diğer tüm sektörlerdeki esnafımız mağdur oldu. Finansman yetersizliğinden dolayı çıkan kredi desteğine tüm esnafımız erişemedi. Sadece 60 bin esnafın 18 bini aldı" dedi.

"Taleplerimizin hiçbiri henüz gerçekleştirilmedi"

Devletten destek talep etmeye devam ettiklerini ifade eden Dinçer, "Dökme suyla değirmen dönmüyor. Tabii ki hükümetimize isteklerimizi ilettik. Bu seneye mahsus 2020 yılındaki sosyal güvenlik yükünü bir fondan karşılamayı öneri olarak sunduk, çünkü ödemelere erteleme yapmak çözüm olmuyor. Ardından esnafımıza 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi istedik. Bu faizsiz kredi ile biz en azından iş yeri kirasını, eleman parasını ve zorunlu giderleri faizsiz krediden karşılayabilmek bizim için önem arz ediyor. Hayat normale bindiğinde çalışalım bu parayı geri ödeyelim, faiz yükünün altında da boğulmayalım istedik. Ayrıca, esnafımızın dükkanlarını kapattığı bu süreçte özellikle bu insanların evine asgari ücret tutarında bir maaş ödemesi yapılmasını talep ettik. Aylık 2 bin TL'ye de razıydık fakat hiç birisi henüz gerçekleştirilmedi" diye konuştu.

Dinçer, küçük esnafın sermaye gücü yüksek olmadığı için sosyal güvenliğin yükünün ağır geldiğini söyleyerek, "Mersin'de yaptığımız hesaba göre 250 bin civarında insan, yevmiye ile çalışarak bizim tezgahlarımızdan geçiniyor. Bunların hepsini yasal gösterme şansımız maalesef yok. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'dan taleplerimiz oldu. İlk destek yeni açıklandı. Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde belirtilen 133 adet meslek dalı var. Bunlara ocak-şubat-mart aylarında bin TL destek çıktı. Bir de iş yeri kira desteği çıktı. Bu destekler tek sefere mahsus olmuştur" ifadelerini kullandı.

"İleride musluk değiştirecek insan bulamayacağız"

Eğitim sistemine de değinen Başkan Dinçer, "Geçmiş yıllardan günümüze dayanan çıraklık eğitimi mevcut eğitim sistemimiz ile ortak hareket ediyordu ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki çıraklık eğitimini eğitim sistemimize dahil edemedik. Önceden meslek liselerimizde meslek eğitimine önem veriliyordu, şu an maalesef aynı verimi alamıyoruz. İleride musluk değiştirecek insan bulamayacağız. Bu duruma bir çare bulmalıyız. Eğitim sistemini buna göre düzenlemeliyiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı
Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı

Talat Dinçer, Mersin, Esnaf, TV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Yakalanmamak için aracın plakasına "maşallah" yazan şüpheliler, çarptıkları sürücüyü 350 bin lira gasbettiler
Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti         
18:02
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü         
17:54
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü         
17:10
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada         
16:22
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 18:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin ESOB Başkanı Dinçer, esnafın sıkıntılarını Toros Üni TV'de anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei