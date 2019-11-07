Son Dakika Haberleri: Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi
Son Dakika Güncel Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi

Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) Tarsus'taki meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının, Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu ile Anadolu Lisesinde eğitim görmelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ESOB) Tarsus'taki meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının, Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu ile Anadolu Lisesinde eğitim görmelerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.


Tarsus Toros Okulları İlk ve Ortaokulu Müdürü Eda Boğa, Anadolu Lisesi Müdürü Halil Işık, Ortaokul Müdür Yardımcısı Burcu Başken ve Toros Okulları Rehber Öğretmeni Savaş Kılıçkaya, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret ederek, ilçede kurulu meslek odalarına bağlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının okullarında eğitim görmelerine yönelik ön görüşmede bulundular.


Eğitim öğretim sistemi hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyarette, Tarsus Toros Okulları yöneticilerince okulları hakkında bilgi aktarımı yapıldı ve ilçede kurulu 18 meslek odasına kayıtlı esnaf ve sanatkarların çocuklarının eğitim öğretimlerini okullarında sürdürebilmesi adına neler yapılabileceği konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.


Ziyarette Toros Okullarında öğrenim gören öğrencilerin yüksek öğrenimlerini tamamlama adına Toros Üniversitesine geçişlerinde diğer öğrencilere oranla daha avantajlı oldukları vurgulanırken, yine lise düzeyindeki öğrencilerin bilimsel çalışma, araştırma ve projelerde üniversitenin uygun göreceği yer ve zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konferans salonu gibi tesislerden yararlanabileceği kaydedildi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 20:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]