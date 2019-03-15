Mersin Esob'tan İstihdam Seferberliğine Destek

Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, istihdamın arttırılarak kalıcı hale getirilmesini hedefleyen ve işverenlere bazı teşvik ve destekler sunan istihdam seferberliğine 70 meslek odası ve 65 bin esnafın katılımını sağlamak için üzerlerine düşen her türlü görev...

Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, istihdamın arttırılarak kalıcı hale getirilmesini hedefleyen ve işverenlere bazı teşvik ve destekler sunan istihdam seferberliğine 70 meslek odası ve 65 bin esnafın katılımını sağlamak için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen 2019 yılı 'İstihdam Seferberliği' kapsamında İŞKUR ve SGK yetkililerince Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İŞKUR ve SGK yetkililerinin ortak sunumu ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Cumhurbaşkanlığınca ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliği ve teşvikler ile ilgili Mersin'de kurulu esnaf odası başkanlarına yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.



İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren iş ve meslek danışmanı Muhammed Lütfü Emre, istihdam seferliğinin amacının, istihdamın artırılması ve en önemlisi de istihdamın kalıcı hale getirmesi olduğunu belirterek, "İŞKUR'un işverenlere sağladığı birçok teşvik paketleri var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işe alacakları personellerin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunun dışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor" dedi.



İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgi veren İŞKUR iş ve meslek danışmanı Süleyman Erkan Şanlı ise mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında, işbaşı eğitim programının başta geldiğine işaret ederek, "İşbaşı eğitim programında personellere tecrübe kazandırılması amaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler hem işverenler için hem de personeller için olumlu sonuçlar veriyor" diye konuştu.



Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, kurum temsilcilerince yapılan sunum sonrası yaptığı açıklamada, istihdam seferberliğinin, en büyük işveren olan esnaf ve sanatkarların üzerindeki yükü hafifleten teşvik ve destekler içerdiğini ifade etti. Teşvik ve destekler hakkında açıklamada bulunan kurum temsilcilerine teşekkür eden Dinçer, "Mersin'de 70 meslek odasına bağlı 65 bin esnaf ve sanatkarımız mevcut. Bugün en küçük esnafımızın yanında dahi bir ya da iki kişi çalışmaktadır. Dönemsel



olarak yaşanan krizlerde en çok emek yoğun çalışan esnafımız mağdur oluyor. Bu bağlamda en büyük işveren olan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik teşvik ve destekler büyük önem taşıyor. İstihdamın arttırılarak kalıcı hale getirilmesini hedefleyen ve işverenlere bazı teşvik ve destekler sunan istihdam seferberliğine, 70 meslek odası ve 65 bin esnafın katılımını sağlamak için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.



Başkan Dinçer, işletme sahibi esnaf sanatkarların aranan eleman taleplerine cevap verilmesi ve aynı zamanda iş arayan kişileri de esnafla buluşturmak adına İŞKUR İl Müdürlüğü ile sürekli koordineli çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.



Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmettin Öz, Toroslar Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Ömür Çevik ve çok sayıda oda başkanı katıldı. - MERSİN

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