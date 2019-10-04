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Mersin ev hapsinde kapkaç yaptı

1 saat önce

Ev hapsinde kapkaç yaptıMersin'de yağma ve gasp suçundan birçok sabıkası bulunan E.H., ev hapsinde olmasına rağmen dışarıya çıkıp kapkaç yaparken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Ev hapsinde kapkaç yaptı

Mersin'de yağma ve gasp suçundan birçok sabıkası bulunan E.H., ev hapsinde olmasına rağmen dışarıya çıkıp kapkaç yaparken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Müftü Deresi civarındaki yürüyüş yolunda meydana geldi. S.D, yürüyüş yolundaki bankta oturduğu sırasında yanına gelerek sohbet eden bir kişinin, içerisinde 711 lira olan poşetini alıp kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki bir güvenlik kamerasının kapkaç anını kaydettiğini belirledi. Kayıtları inceleyen polis, görüntülerdeki kişinin, yağma ve gasp suçlarından sabıkaları bulunan ve 10 gün önce ev hapsi cezası verilen E.H. olduğunu belirlendi.

Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin ev hapsinde kapkaç yaptı

Hamidiye, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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